В Петербурге девочку-подростка осудили за нападение на мужчину в автобусе

Она пояснила, что ее действия являлись самообороной.

Калининский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении несовершеннолетней местной жительницы, которой вменили ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Об этом сообщили 2 октября в объединенной пресс-службе городских судов.

В январе фигурантка 2010 года рождения, находясь в автобусе, распылила в сторону мужчины перцовый баллончик в ответ на замечание. Она пояснила, что ее действия являлись самообороной. Девочка вместе с подругами действительно громко разговаривала в общественном транспорте. Однако после своих слов незнакомый пассажир пошел в их сторону, и это испугало подсудимую.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на год и три месяца в воспитательной колонии. Петербурженку взяли под стражу в зале суда.

Ранее мы рассказывали о том, что на Большой Пороховской улице мужчина отрабатывал меткость, стреляя из рогатки по автобусам.

Фото: Piter.TV