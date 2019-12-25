  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге девочку-подростка осудили за нападение на мужчину в автобусе
Сегодня, 17:14
62
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге девочку-подростка осудили за нападение на мужчину в автобусе

0 0

Она пояснила, что ее действия являлись самообороной.

Калининский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении несовершеннолетней местной жительницы, которой вменили ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Об этом сообщили 2 октября в объединенной пресс-службе городских судов. 

В январе фигурантка 2010 года рождения, находясь в автобусе, распылила в сторону мужчины перцовый баллончик в ответ на замечание. Она пояснила, что ее действия являлись самообороной. Девочка вместе с подругами действительно громко разговаривала в общественном транспорте. Однако после своих слов незнакомый пассажир пошел в их сторону, и это испугало подсудимую. 

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на год и три месяца в воспитательной колонии. Петербурженку взяли под стражу в зале суда. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Большой Пороховской улице мужчина отрабатывал меткость, стреляя из рогатки по автобусам. 

Фото: Piter.TV 

Теги: суд, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии