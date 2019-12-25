Жительница Петербурга забрала потерянное на улице кольцо за 852 тыс. рублей

Потерпевшая случайно выронила изделие из автомобиля.

Петроградский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении местной жительницы по п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере), которая подобрала на улице дорогостоящее ювелирное украшение. Об этом 1 октября рассказала руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Потерпевшая случайно выронила из автомобиля, припаркованного на Кронверкском проспекте, подаренное мужем кольцо с бриллиантом. Цена изделия составила 852 тыс. рублей. Когда женщина осознала потерю, его уже не было возле машины.

Кольцо забрала себе фигурантка. Ей предстоит ответить перед судом.

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Фото: Piter.TV