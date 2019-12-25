  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Жительница Петербурга забрала потерянное на улице кольцо за 852 тыс. рублей
Сегодня, 16:31
118
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Жительница Петербурга забрала потерянное на улице кольцо за 852 тыс. рублей

0 0

Потерпевшая случайно выронила изделие из автомобиля.

Петроградский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении местной жительницы по п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере), которая подобрала на улице дорогостоящее ювелирное украшение. Об этом 1 октября рассказала руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева. 

Потерпевшая случайно выронила из автомобиля, припаркованного на Кронверкском проспекте, подаренное мужем кольцо с бриллиантом. Цена изделия составила 852 тыс. рублей. Когда женщина осознала потерю, его уже не было возле машины. 

Кольцо забрала себе фигурантка. Ей предстоит ответить перед судом. 

Ранее на Piter.TV: петербуржец обокрал незапертую квартиру на Бухарестской улице. На него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии