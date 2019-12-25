Петербуржец обокрал незапертую квартиру на Бухарестской улице

Задержанного увезли в отдел, где в отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

Полиция задержала подозреваемого в краже во Фрунзенском районе. По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 29 сентября к правоохранителям обратился 34-летний местный житель, заявивший о пропаже личных вещей из квартиры на Бухарестской улице. Сумма материального ущерба составила 11,8 тыс. рублей.

Было установлено, что злоумышленник воспользовался незапертой входной дверью, проник в жилище и похитил оттуда сумку с документами, электронной книгой и наушниками.

По подозрению на Новгородской улице в Шушарах поймали 33-летнего мужчину. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ. Задержанного увезли в отдел, где в отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

Ранее мы рассказывали о том, что в магазине на Заневском проспекте мужчина похитил 4,5 тыс. рублей у женщины.

Фото: Piter.TV