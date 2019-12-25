Первокурсника в Ленобласти насмерть сбила электричка после посвящения в студенты

Неофициальное посвящение в студенты под Лемболово Ленинградской области закончилось гибелью одного из первокурсников. Об этом сообщил РЕН ТВ.
По предварительным данным, около 200 студентов устроили выезд, чтобы отметить поступление в вуз. В разгар праздника молодой человек ушел из лагеря и направился к путям, где его сбила электричка.
Предположительно, студент шел по путям в наушниках. Кроме того, первокурсник двигался спиной к поезду, поэтому не заметил смертельную опасность.
Установлено, что употребление спиртного на мероприятии было запрещено. Организаторы проверяли перед посвящением всех студентов. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельсва происшествия.
Ранее мы сообщали, что в Ленобласти пенсионер погиб под колесами электропоезда.
Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
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