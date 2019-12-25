Школу на 1100 мест откроют в ЖК "Чистое небо" в Приморском районе

В новом учебном заведении предусмотрены два бассейна.

Еще одна школа, где будут учиться 110 детей, появилась в жилом комплексе "Чистое небо" на улице Авиаконструкторов. Работы по строительству выполняла компания Setl Group, сообщил портал "Строительный Петербург".

Здание П‑образной формы включает учебные классы, мастерские, библиотеку с читальными залами, медиатекой и фондом хранения книг, также оборудован актовый зал и столовая. В школе будут работать два спортивных зала и два бассейна.

На прилегающей территории обустроена спортивная зона: футбольное поле, беговые дорожки, баскетбольная и волейбольная площадки, сектор для прыжков в длину и полоса препятствий. Также есть игровые и рекреационные площадки, а во внутреннем дворе — отдельная территория для линеек и уличных мероприятий.

В ЖК "Чистое небо" ранее уже построили две школы на 2475 мест и восемь детских садов для 1500 воспитанников. Всего в Приморском районе холдинг ввел в эксплуатацию 16 социальных объектов.

Ранее мы сообщали, что в Красногвардейском районе открыли новую школу на 825 мест.

Фото: Комитет по строительству