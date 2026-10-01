Мужчина попытался ввезти в Россию через Ленобласть культурные ценности без декларации

Мужчина пытался ввезти в Россию через Эстонию десятки культурных ценностей без декларации. Его остановили в Ивангороде Ленинградской области, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 1 октября.
Таможенники обратили внимание на багаж пассажира весом 80 килограммов. Внутри находились статуэтки, подсвечники, чайный набор, декоративные тарелки, шкатулки, вазы, картины и рамки. Всего насчитали порядка 200 объектов. Житель США пояснил, что он является коллекционером и купил все это на блошином рынке.
Партию декоративных предметов таможенники изъяли и направили на экспертизу, которая определила, что 51 изделие из представленных на исследование обладает несомненными художественными достоинствам, представляет коллекционный интерес и относится к культурным ценностям, созданным более 50 лет назад.
Павел Гусев, пресс-секретарь Петербургской таможни
За отсутствие декларации нарушителю назначили штраф в 200 тыс. рублей.
Ранее мы рассказывали о том, что в Пулково пресекли контрабанду почти 33 тыс. долларов США.
Видео, фото: пресс-служба ФТС России
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