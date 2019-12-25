В Пулково таможенники изъяли у мужчины брендовую одежду на 3 млн рублей

Всего обнаружили 42 изделия.

В Северо-Западном таможенном управлении сообщили о том, что в петербургском аэропорту Пулково таможенники изъяли у 47-летнего россиянина незадекларированные товары известных брендов. Пассажир прибыл из Рима транзитом через Стамбул.

Мужчину остановили в "зеленом" коридоре в рамках выборочного контроля. В трех его чемоданах выявили обувь, одежду, барсетки и ремни марок Burberry, Dior, YSL, Zegna и Stone Island. Всего обнаружили 42 изделия. По словам гражданина, он купил вещи для себя, потратив 1,5 млн рублей. Однако экспертиза показала, что их стоимость составила 3 млн рублей.

В отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Задержанный оплатил штраф в 356 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что петербургские таможенники изъяли незаконную табачную продукцию на 79 млн рублей.

Фото: пресс-служба СЗТУ