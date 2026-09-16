В Пулково у пассажирки из Дубая изъяли 55 кг натуральных волос

Их стоимость оценили в 2,3 млн рублей.

В петербургском аэропорту Пулково таможенники обнаружили 55 килограммов натуральных волос общей стоимостью более 2,3 млн рублей в багаже местной жительницы, прилетевшей из Дубая.

По данным Северо-Западного таможенного управления, девушку остановили для проведения выборочного контроля. При сканировании ее чемоданов внимание инспекторов привлекло необычное изображение. Там были 15 полиэтиленовых пакетов, наполненных срезами волос.

По словам пассажирки, она летала в гости к подруге, которая попросила перевезти искусственный материал для личного пользования. Однако экспертиза показала, что волосы настоящие. По факту недекларирования товаров возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ.

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Видео, фото: пресс-служба СЗТУ