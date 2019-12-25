Петербургские хирурги спасли 27-летнюю пациентку, проглотившую металлическую булавку

Поскольку в больнице по месту жительства удалить булавку не удалось, девушку направили на лечение в легочно-хирургическое отделение Петербургского НИИ фтизиопульмонологии.

В Петербурге врачи помогли 27-летней пациентке из другого региона, которая случайно проглотила металлическую булавку. Как рассказали в пресс-службе Петербургского НИИ фтизиопульмонологии, инцидент произошел в мае, когда девушка решила украсить комнату к празднику и случайно вдохнула иголку, которая была у нее во рту.

Врачи сообщили, что изначально пациентку доставили на скорой помощи в районную больницу, где ей выполнили гастроскопию и рентгенографию органов грудной клетки. По результатам обследований признаков острой патологии не выявили, после чего девушку выписали на амбулаторное лечение. Однако с августа состояние пациентки ухудшилось: она начала жаловаться на кашель, одышку и дискомфорт в грудной клетке. При повторной рентгенографии медики обнаружили металлическое инородное тело в проекции корня левого легкого. Поскольку в больнице по месту жительства удалить булавку не удалось, девушку направили на лечение в легочно-хирургическое отделение Петербургского НИИ фтизиопульмонологии.

Команде торакальных хирургов и эндоскопистов предстояла сложная задача, так как булавка оказалась в одном из бронхов верхней доли левого легкого – участке, до которого трудно добраться эндоскопическими инструментами. Врачи стремились извлечь предмет с минимальной травмой для пациентки. Однако рентгенография, выполненная непосредственно в операционной, показала, что булавка изменила положение и сместилась глубже в ткань легкого. В этих условиях медики приняли решение перейти к открытому хирургическому вмешательству. В результате проведенной торакотомии через разрез булавку удалось извлечь.

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Фото: Piter.TV