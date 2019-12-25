В МВД рассказали, можно ли самостоятельно ставить отметки в паспорт

Полиция объяснила, какие сведения по желанию гражданина можно включить в российский паспорт.

Россиянам нельзя самостоятельно вносить сведения и записи, а также ставить отметки в паспорт, такой документ будет признан недействительным. Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу российских правоохранительных органов. В СМИ уточнили, что самостоятельное внесение гражданами в документ сведений, отметок и записей недопустимо и влечет за собой его недействительность.

Известно, что при выдаче или замене паспорта в нем обязательно проставляются отметки о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета по месту жительства в пределах России, а также об отношении к воинской обязанности. По желанию человека сотрудники МВД могут прописать в паспорте сведения о регистрации и расторжении брака, о детях (гражданах России, не достигших 14-летнего возраста), а также ранее выданных паспортах или о выданных действительных основных документах, удостоверяющих личность человека за пределами страны.

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Фото: Piter.tv