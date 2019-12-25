Пулково отчитался о работе биометрии: свыше 2 тыс. пассажиров уже сдали слепки лица и голоса

Эта технология уже действует на более чем 30 внутренних направлениях, рейсы по которым выполняют авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия".

Аэропорт Пулково подвел промежуточные итоги работы специализированной зоны сбора биометрических данных, сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга. Эта технология уже действует на более чем 30 внутренних направлениях, рейсы по которым выполняют авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия".

В комитете уточнили, что собрано свыше 2000 подтвержденных биометрических образцов путешественников, включающих фото лица и голосовой слепок.Более половины из них уже совершили перелет, используя биометрию вместо паспорта при регистрации и посадке. Добавим, что Пулково стал первым аэропортом России, где биометрия работает на внутренних рейсах. Зона сбора данных функционирует ежедневно с 8:00 до 22:00 на третьем этаже зоны регистрации. Процедура занимает от четырех до шести минут, в ходе которой сотрудник делает фото, записывает голос, а данные привязывают к авиабилету.

В ведомстве добавилт, что пассажиру понадобится паспорт РФ и подтвержденная учетная запись на "Госуслугах". Услуга доступна гражданам России старше 18 лет. При этом на контроле при входе в зону ожидания вылетов паспорт пока все же потребуется, так как сервис работает в тестовом режиме до 1 апреля 2027 года.

Ранее мы сообщили о том, что "Уральские авиалинии" запускают прямые рейсы из Пулково в Сухум.

Фото: Пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга