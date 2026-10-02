В Петербурге подготовили музыкальную программу шоу "Поющие мосты" ко Дню учителя

Этот праздник призван выразить признательность педагогам за их неоценимый вклад в передачу знаний, развитие талантов учащихся и воспитание будущих поколений.

В грядущие выходные, в ночь со 2 на 3 и с 3 на 4 октября, звуковое шоу "Поющие мосты" в Петербурге посвятят Дню учителя. Над Невой традиционно прозвучит "Гимн Великому городу" Рейнгольда Глиэра. Затем зрители услышат фрагменты произведений Петра Чайковского (Полонез из оперы "Евгений Онегин"), Николая Римского-Корсакова (первую часть симфонической сюиты "Шехеразада" в исполнении оркестра под управлением народного артиста России, Героя Труда России Валерия Гергиева), а также Александра Глазунова (Торжественную увертюру).

Ежегодно 5 октября страна отмечает День учителя. Этот праздник призван выразить признательность педагогам за их неоценимый вклад в передачу знаний, развитие талантов учащихся и воспитание будущих поколений. Особую значимость торжество приобретает в Петербурге, который является центром академической мысли благодаря наличию старейших и наиболее престижных образовательных учреждений России.

Звуковое шоу "Поющие мосты" организовано изданием "Петербургский дневник" при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации. Проект проводится по инициативе издания с 2016 года. За время существования его посетили более 20 миллионов человек, он входит в топ-25 Единого календаря событий Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

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Фото: Piter.TV