Названа страна с самым дорогим туром сентября в 2,7 млн рублей

В числе популярных направлений также Маврикий и ОАЭ.

В сентябре российские туристы приобрели путешествие в Турцию за 2,7 миллиона рублей. Это оказался самый затратный заграничный тур, отмечено в исследовании, проведённом сервисом Onlinetours Premium, сообщил ТАСС.

Второе место по стоимости занял тур во Вьетнам, который стоил 2,2 миллиона рублей, а на третьем месте — поездка в Египет за 1,9 миллиона рублей. Также в список пяти самых дорогих направлений попали: Маврикий (1,5 миллиона рублей) и ОАЭ (1 миллиона рублей).

Лидером по средней стоимости премиального отдыха стал Маврикий — 813,5 тысяч рублей. На втором месте стоят Мальдивы (568,1 тысяч рублей), на третьем — Египет (528,2 тысяч рублей).

Ранее мы сообщали, что "горящие туры" в Турцию исчезли как класс. Теперь чем раньше туристы бронируют отдых в стране, тем дешевле он обходится.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)