В Москве утопившую пятилетнего сына мать осудили на 17 лет

По результатам экспертизы у москвички выявили расстройство личности.

Московский городской суд огласил приговор Александре Шалиной, обвиняемой в убийстве малолетнего сына. Женщина проведет в исправительной колонии строгого режима 17 лет, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

С учетом позиции государственного обвинителя жительницу столицы признали виновной по статье "Убийство малолетнего".

Следствие установило, что утром 24 января женщина, находясь в своей квартире на улице Братеевская, посадила пятилетнего сына в наполненную водой ванну. Затем 46-летняя мать набросила ему на шею матерчатый пояс от халата и начала душить. Также она погружала ребенка с головой в воду.

После того как мальчик перестал подавать признаки жизни, мать сообщила о совершенном преступлении в правоохранительные органы. По результатам экспертизы у женщины выявили расстройство личности. Но при этом она полностью осознавала и понимала, что делает, поэтому в принудительном лечении не нуждается.

Ранее мы сообщали, что в Благовещенске мать связала 12-летнего сына с ДЦП скотчем и задушила.

Фото: Telegram/Прокуратура Москвы