В Благовещенске мать связала 12-летнего сына с ДЦП скотчем и убила

Тело мальчика нашли вечером 6 июля в квартире.

В Благовещенске задержали женщину по подозрению в убийстве 12-летнего сына с ДЦП. Об этом сообщила СУ СК России по Амурской области.

По предварительной версии, поздно вечером в квартире дома на улице Чайковского мать связала голову своего ребенка скотчем, после этого она задушила его. В момент преступления отчим мальчика был на работе.

Следователи завели уголовное дело об убийстве малолетнего, находившегося в беспомощном состоянии. Подозреваемую заключили под стражу.

По данным издания Amur Mash, на балконе квартиры в ходе осмотра обнаружили мертвую кошку, привязанную к веревке. Причем животное также было обмотано скотчем.

Женщину направили на судебно-психиатрическую экспертизу. В случае признания вменяемой жительнице Благовещенска может грозить пожизненное лишение свободы.

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Фото: Следком Амурской области