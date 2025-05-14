Он снес выставленное ограждение и приземлился на другую часть дороги.

В Благовещенске водитель перелетел через разрытую дорогу, скрываясь от полиции. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел на перекрестке улиц 50 лет Октября и Амурской. Водитель на большой скорости преодолел ремонтируемый участок. Он снес выставленное ограждение и приземлился на другую часть дороги. При этом отмечается, что автомобиль "рассыпался на части".

Ранее мы сообщали, что в Тюмени водитель без прав врезался в надземный переход.

Видео: Telegram / Amur Mash