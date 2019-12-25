Пострадавший переходил железнодорожные пути в неположенном месте.

На Витебском направлении Октябрьской железной дороги произошел трагический случай. Грузовой поезд насмерть сбил мужчину, сообщили в пресс‑службе транспортной полиции по Северо‑Западу.

Инцидент случился 20 ноября на 98‑м километре 7‑го пикета станции Чаща. По данным ведомства, мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист заметил человека, заблаговременно подал звуковые сигналы и экстренно затормозил, но из‑за слишком малого расстояния предотвратить столкновение не удалось. Травмы, полученные при наезде, оказались несовместимыми с жизнью.

Сейчас сотрудники транспортной полиции устанавливают личность погибшего. Специалисты устанавливают обстоятельства происшествия. В работе железнодорожного транспорта сбоев не возникло.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти грузовой поезд сбил нетрезвую петербурженку.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)