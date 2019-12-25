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Транспортная полиция Петербурга раскрыла кражу в поезде из Москвы
Сегодня, 14:51
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Транспортная полиция Петербурга раскрыла кражу в поезде из Москвы

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Фигурантке избрали подписку о невыезде.

Транспортные полицейские раскрыли кражу в поезде из Москвы в Петербург. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ, рассказали в УТ МВД России по СЗФО. 

В дежурную часть поступила информация от проводницы о том, что у нее пропали зарядки от телефона и других гаджетов. В скором времени правоохранители выявили подозреваемую в совершении преступления – 26-летнюю пассажирку. Потерпевшая оставила свои технические устройства, а сама отлучилась. В этот момент девушка и похитила их, затем скрылась. 

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Фигурантке избрали подписку о невыезде. 

Ранее на Piter.TV: мужчина ограбил незнакомца на остановке на улице Фучика. Общий материальный ущерб составил 148,5 тыс. рублей.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

Теги: кража, поезд
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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