В Ленобласти задержали 41-летнего мужчину по делу об оправдании терроризма

Жителя Ленинградской области задержали из-за комментария о теракте в сети,

В Ленинградской области задержали 41-летнего мужчину, подозреваемого в публичном оправдании терроризма в интернете. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ, сообщили в СУ СК России по Ленинградской области.

По данным следствия, в марте 2025 года мужчина разместил комментарий под публикацией о теракте в публичном сообществе в интернет-мессенджере. Проведенная экспертиза показала, что текст содержит признаки оправдания терроризма. Уголовное дело возбудили после проведения процессуальной проверки. В качестве одного из оснований использовались материалы оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Подозреваемого задержали и доставили к следователям для допроса. Следствие подготовило ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и продолжается сбор доказательств по уголовному делу.

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Фото: пресс-служба СК по Ленобласти