В Петербурге и Ленобласти стало на 24 АГЗС меньше за год

В Петербурге за год число газозаправочных станций сократилось на 24.

В Петербурге и Ленинградской области за год сократилось количество автомобильных газозаправочных станций. В начале сентября в двух регионах насчитывалось 203 АГЗС против 227 годом ранее.

Как пишет "Деловой Петербург", одной из причин сокращения числа станций эксперты называют перебои в железнодорожной логистике. Проблемы с перевозками, по их оценке, начались еще в феврале, а летом ситуация усугубилась из-за плановых ремонтных работ в нефтегазовой отрасли.

Отдельные сложности возникли с доставкой сжиженного углеводородного газа. По словам эксперта, железнодорожные цистерны с СУГ могли неделями находиться на запасных путях в ожидании отправки.

На ситуацию, как отмечается, повлияло изменение приоритетов при перевозке топлива. В условиях дефицита ресурсов основное внимание уделялось поставкам топлива с востока страны в западные регионы.

На этом фоне за год число работающих АГЗС в Петербурге и Ленинградской области уменьшилось на 24 объекта.

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Фото: Piter.TV