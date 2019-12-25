Серьезная пробка парализовала движение на Пулковском шоссе

Утро 26 февраля в Петербурге ознаменовалось серьезными автомобильными заторами на Пулковском шоссе. Сервис "Яндекс.Карты" показывает интенсивные пробки на протяжении дороги от пересечения Волхонского, Кировского и Пулковского шоссе вплоть до Кольцевой автодороги.
Имеются подтверждения трех дорожно-транспортных происшествий вблизи кольцевого участка трассы, о них сообщают очевидцы в социальных сетях. Они жалуются на длительную остановку транспорта на данном участке.
Из-за сложившейся дорожной ситуации автобусы маршрутов № 13, 13А, 39, 39Э, 90, 147, 150, 155, 187, 232, 252, 263, 299, 301 испытывают задержки движения продолжительностью до получаса и дольше.
Подобная напряжённая дорожная обстановка наблюдается и на близлежащем Петербургском шоссе.
Петербург стоял в семибалльных пробках перед вечерним часом пик 20 февраля.
Скриншот: Яндекс.карты
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все