  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Серьезная пробка парализовала движение на Пулковском шоссе
Сегодня, 9:41
231
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Серьезная пробка парализовала движение на Пулковском шоссе

0 0

Из-за сложившейся дорожной ситуации автобусы испытывают задержки движения продолжительностью до получаса и дольше.

Утро 26 февраля в Петербурге ознаменовалось серьезными автомобильными заторами на Пулковском шоссе. Сервис "Яндекс.Карты" показывает интенсивные пробки на протяжении дороги от пересечения Волхонского, Кировского и Пулковского шоссе вплоть до Кольцевой автодороги.

Имеются подтверждения трех дорожно-транспортных происшествий вблизи кольцевого участка трассы, о них сообщают очевидцы в социальных сетях. Они жалуются на длительную остановку транспорта на данном участке.

Из-за сложившейся дорожной ситуации автобусы маршрутов № 13, 13А, 39, 39Э, 90, 147, 150, 155, 187, 232, 252, 263, 299, 301 испытывают задержки движения продолжительностью до получаса и дольше.

Подобная напряжённая дорожная обстановка наблюдается и на близлежащем Петербургском шоссе.

Петербург стоял в семибалльных пробках перед вечерним часом пик 20 февраля.

Скриншот: Яндекс.карты
 

Теги: пробки, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии