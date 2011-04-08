В Петербурге будут судить водителя, протащившего пенсионерку по асфальту во дворе на Тельмана

Уголовное дело возбудили только после фиксации травм средней тяжести: из-за перелома плеча рука женщины перестала функционировать, а повторная операция невозможна из-за сахарного диабета.

6 июля в Петербурге начнётся суд над водителем, который летом прошлого года во дворе дома на улице Тельмана сбил 70-летнюю женщину и протащил её по асфальту. Как рассказал сын пострадавшей в беседе с 78.ru, уголовное дело возбудили только после фиксации травм средней тяжести: из-за перелома плеча рука женщины перестала функционировать, а повторная операция невозможна из-за сахарного диабета.

В ходе разбирательства выяснилось, что у виновника ДТП были просрочены водительские права, а за год он получил 10 штрафов за превышение скорости. Мужчина признал свою вину, однако компенсацию семье пенсионерки так и не выплатил. Ему грозит до двух лет лишения свободы условно.

Кроме того, этот же водитель сейчас судится с соседом, чей автомобиль он повредил. Часть ущерба — 200 тысяч рублей — мужчина уже возместил, но владелец машины требует через суд ещё до 340 тысяч рублей на ремонт. Примечательно, что подсудимый и обе его жертвы до сих пор живут в одном доме.

Ранее мы сообщили о том, что перед судом в Петербурге предстанет мужчина, который угнал машину у знакомого и попал в ДТП.

Фото: Piter.TV

