Пезешкиан распорядился восстановить в Иране доступ к интернету

Глава Ирана дал поручение Министерству связи.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выпустил распоряжение по снятию ограничения доступа к интернету в стране. Соответствующей информацией с мировым сообществом поделились местные журналисты из новостного агентства Tasnim со ссылкой на собственный источник в министерстве связи исламской республики на Ближнем Востоке. Согласно данным СМИ, документ за подписью главы государства "о возвращении доступа в интернет к состоянию" до конца декабря 2025 года - начала января 2026 года было направлено в профильное ведомство некоторое время назад. По данным от международной службы мониторинга NetBlocks, доступ в интернет на территории Ирана в настоящее время практически полностью отсутствует. Эта ситуация фиксируется на протяжении более чем 86 дней.

