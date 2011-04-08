Пезешкиан распорядился восстановить в Иране доступ к интернету
Сегодня, 10:15
Глава Ирана дал поручение Министерству связи.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выпустил распоряжение по снятию ограничения доступа к интернету в стране. Соответствующей информацией с мировым сообществом поделились местные журналисты из новостного агентства Tasnim со ссылкой на собственный источник в министерстве связи исламской республики на Ближнем Востоке. Согласно данным СМИ, документ за подписью главы государства "о возвращении доступа в интернет к состоянию" до конца декабря 2025 года - начала января 2026 года было направлено в профильное ведомство некоторое время назад. По данным от международной службы мониторинга NetBlocks, доступ в интернет на территории Ирана в настоящее время практически полностью отсутствует. Эта ситуация фиксируется на протяжении более чем 86 дней. 

Фото: pxhere.com

Теги: интернет, иран, масуд пезешкиан, мид
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

