Второй этап масштабной реконструкции Невского проспекта начнётся 28 июня

Работы будут вестись на участке длиной более 1,5 километра – от площади Восстания до площади Александра Невского.

В Петербурге 28 июня стартует второй этап масштабной реконструкции Невского проспекта. Работы будут вестись на участке длиной более 1,5 километра – от площади Восстания до площади Александра Невского. Как сообщили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), для минимизации неудобств магистраль будут перекрывать поэтапно.

Согласно утверждённому графику, с 28 июня по 6 июля ремонтные работы пройдут на участке от площади Восстания до Исполкомской улицы, а с 7 по 13 июля подрядчик перейдёт на участок от Исполкомской улицы до площади Александра Невского.

В ведомстве уточнили, что финальная схема организации дорожного движения в связи с ремонтом находится в стадии разработки и согласования с исполнительными органами власти.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге обновят дороги, ведущие к местам летнего отдыха.

Фото: пресс-служба КРТИ