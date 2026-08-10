Врач из Пироговского университета предупредила о двукратном риске гипертонии у молодых людей при ночной работе

Специалист отметила, что это нарушает умственную и физическую работоспособность, способствует развитию усталости и когнитивных изменений.

Заведующая кафедрой поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета, доктор медицинских наук Вера Ларина объяснила опасность ночного сменного графика. По ее словам, которые приводит пресс-служба РНИМУ, такой режим работы ассоциирован с сокращением длительности и снижением качества сна. Об этом пишет "Вечерний Санкт-Петербург".

Специалист отметила, что это нарушает умственную и физическую работоспособность, способствует развитию усталости и когнитивных изменений. С течением времени нехватка отдыха повышает риск развития многих хронических заболеваний, в первую очередь сердечно-сосудистых.

Вера Ларина подчеркнула, что у молодых людей на фоне нарушения сна практически в два раза увеличивается вероятность развития артериальной гипертензии по сравнению со сверстниками, имеющими здоровый сон.

Кроме того, профессор добавила, что при недостатке сна человеку становится тяжело вести здоровый образ жизни.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге проведут акцию "Трепетное сердце" для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: Magnific (krakenimages.com)