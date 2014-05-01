В Петербурге проведут акцию "Трепетное сердце" для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний

Пройти обследование горожане смогут 11 августа в нескольких городских больницах.

Во вторник, 11 августа, в Петербурге состоится общегородская акция "Трепетное сердце", приуроченная к Международному дню здорового сердца. В ряде крупных городских стационаров будут организованы бесплатные обследования для всех желающих проверить состояние своей сердечно-сосудистой системы. Основная цель мероприятия заключается в информировании жителей о важности своевременного выявления заболеваний и предотвращении рисков их развития.

Как информирует пресс-служба Смольного, здоровье петербуржцев является одним из десяти приоритетов развития Северной столицы до 2030 года. Губернатор Петербурга Александр Беглов напомнил о реализации Региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". По его словам, по итогам первого полугодия 2026 года все плановые значения целевых показателей были достигнуты: больничная летальность от инфаркта миокарда снижена и удерживается на уровне 14,9% при плане 15,3%, а от острых нарушений мозгового кровообращения – 14,4% при плане 18,2%.

Пройти обследование горожане смогут 11 августа в амбулаторно-консультативном отделении Мариинской больницы на улице Жуковского, 1 прием будет проходить с 10:00 до 14:00. В программу войдут осмотр кардиолога и электрокардиограмма. Запись осуществляется по электронной почте callcenter@mariin.ru с пометкой "Трепетное сердце".

В Александровской больнице на проспекте Солидарности, д. 4, с 13:00 до 15:00 можно будет получить консультацию специалиста и сделать ЭКГ. Запись доступна по электронной почте pr-alexhospital@yandex.ru или по телефону 8911-277-65-40.

В Покровской больнице акция пройдет в первом кабинете кардиологического корпуса с 12:00 до 16:00. Предварительная запись возможна по телефону 322-03-03.

Во Введенской больнице (Лазаретный переулок, 4) прием в амбулаторно-консультативном отделении (кабинет 2) будет вестись с 10:00 до 15:00 без предварительной записи в порядке живой очереди. Врач проведет первичный осмотр, соберет жалобы и даст рекомендации по профилактике и лечению.

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Фото: Piter.TV