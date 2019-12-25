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Петербурженки выиграли золото во всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике в Красноярске
Сегодня, 15:40
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Петербурженки выиграли золото во всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике в Красноярске

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Тренером спортсменок является Дарья Горбачева, хореографом − Екатерина Скатина.

В Красноярске завершились Всероссийские соревнования по художественной гимнастике "Юные гимнастки". Как сообщает пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту, команда из Петербурга в групповых упражнениях заняла первое место среди гимнасток 1-го спортивного разряда, набрав ровно 44 балла.

В состав петербургской команды вошли Майя Анфиногенова, Таисия Захарова, Елизавета Макушкина, Каролина Панфилова и Анна Шпак.

Тренером спортсменок является Дарья Горбачева, хореографом − Екатерина Скатина.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские пятиборцы завоевали четыре медали на первенстве России в Челябинске.

Фото: Пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту Петербурга 

Теги: санкт-петербург, спорт
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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