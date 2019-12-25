Погрузка на железнодорожных станциях Петербурга в сентябре выросла почти на 50%

При этом в целом за период с января по сентябрь на станциях Петербурга погрузили 4,5 млн тонн грузов.

В пресс-службе РЖД сообщили, что в сентябре объем погрузки на железнодорожных станциях Санкт-Петербурга составил 624,4 тыс. тонн. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года показатель увеличился на 46,4%.

За месяц по железной дороге из города были отправлены руды цветных металлов, серное сырье, нефть, черные металлы, строительные материалы, химическая продукция, зерно, овощи, а также химические и минеральные удобрения.

При этом в целом за период с января по сентябрь на станциях Петербурга погрузили 4,5 млн тонн грузов. В РЖД отметили, что это на 7,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее мы сообщили о том, что пассажиропоток в Петербург из Архангельска вырос почти на 4%.

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