Пассажиропоток в Петербург из Архангельска вырос почти на 4%

В период с конца июля до середины сентября поезд в Северную столицу курсировал ежедневно, а на отдельные рейсы перевозчик добавлял дополнительные вагоны для удовлетворения спроса.

С начала года железнодорожным сообщением из Архангельска в Москву и Петербург воспользовались 128 тысяч пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Северной железной дороги.

За восемь месяцев текущего года зафиксирован рост популярности обоих направлений: в столицу отправились 97,2 тысячи человек, что на 3,2% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В Петербург уехали 30,8 тысячи пассажиров – спрос вырос на 3,8%.

В настоящее время из Архангельска в Москву курсируют пять составов: один поезд ходит ежедневно, еще один – через день. Сообщение с Петербургом осуществляется по средам, пятницам и субботам. При этом в период с конца июля до середины сентября поезд в Северную столицу курсировал ежедневно, а на отдельные рейсы перевозчик добавлял дополнительные вагоны для удовлетворения спроса.

Уточнить актуальное расписание, а также проверить наличие и стоимость билетов можно на официальном сайте РЖД, в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" и в кассах дальнего следования.

Ранее мы сообщили о том, что состав из Калища тащился в Петербург лишние два с половиной часа.

Фото: Piter.TV