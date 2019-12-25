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В Петербурге открылась регистрация на Зимний марафон "Дорога жизни"
Сегодня, 12:51
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В Петербурге открылась регистрация на Зимний марафон "Дорога жизни"

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В забеге принимают участие атлеты разных поколений.

В Петербурге началась регистрация участников на традиционный Зимний марафон "Дорога жизни". Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский в своем канале в мессенджере МАХ.

В 2026 году забег будет посвящен 83-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Марафон традиционно проложен по наземной части легендарной Дороги жизни. За более чем полувековую историю проведения это соревнование стало одним из крупнейших в России.

В забеге принимают участие атлеты разных поколений. Спортсмены собираются вместе, чтобы почтить память защитников и жителей блокадного Ленинграда, пройдя по историческому маршруту.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские велогонщики взяли 13 медалей на первенстве России в Москве.

Фото: Telegram / Пиотровский Online 

Теги: санкт-петербург, спорт
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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