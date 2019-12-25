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Нетаньяху готовит иск в МУС против Эрдогана
Сегодня, 13:47
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Нетаньяху готовит иск в МУС против Эрдогана

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Президент Турции регулярно выступает с резкой критикой в адрес правительства Израиля, называя действия израильской армии в секторе Газа "геноцидом".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху инициировал подготовку судебного иска в отношении турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Международный уголовный суд (МУС). Соответствующими сведениями с мировой общественностью поделились местные журналисты с телеканала I24 со ссылкой на собственные источники. По данным СМИ, политический деятель из еврейского государства связал эту тему с курдами и палестинским радикальным движением ХАМАС. Авторы материала уточнили, что поручение дано в ответ на то, что министерство юстиции в Анкаре ранее направило в Интерпол запрос о выдаче "красного уведомления" для израильского чиновника.

Нетаньяху поручил израильской межведомственной группе Израиля и директору Департамента международного права начать подготовку иска в МУС против президента Турции Эрдогана за его обращение с курдами и финансирование ХАМАС.

публикация телеканала

Журналисты полагают, что Израиль действительно может подать иск в МУС самостоятельно, но более вероятной версией будет, что власти еврейского государства воспользуются услугами посредника для возбуждения уголовного дела. В СМИ напомнили, что Израиль и Турция официально не признают авторитет МУС, так как не подписали Римский статут. 

Эрдоган заявил о необходимости безопасного судоходства в Черном море.

Фото: pxhere.com

Теги: биньямин нетаньяху, израиль, мус, реджеп тайип эрдоган, турция
Категории: Мировые новости, Картина дня, Лента новостей,

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