Умер солист и основатель легендарного трио "Лойко" Сергей Эрденко

В 1991 году группа записала совместный альбом с The Rolling Stones.

Вокалист и основатель трио "Лойко" Сергей Эрденко умер 25 сентября на 68-м году жизни. Последние годы музыкант боролся с тяжелым недугом, сообщил в соцсетях театральный критик Владислав Васюхин.

В 1980-х годах Сергей Эрденко выступал в Московском цыганском театре "Ромэн" и работал в театре "У Никитских ворот". В 1990 году он создал коллектив "Лойко", который стал первой российской группой, прославившей цыганскую музыку на мировой сцене.

Трио "Лойко" в 1991 году записало совместный альбом с легендарной британской рок-группой The Rolling Stones. Кроме того, коллектив выступал с Pink Floyd и Рави Шанкаром. В 2019 году "Лойко" номинировали на музыкальную премию "Грэмми".

Сергей Эрденко также приглашали сниматься в фильмах. Среди известных его работ: "Крейцерова соната", "Цыганка Аза", "Панцирь", "Убить вечер" и "Если ты не со мной".

Ранее в Петербурге простились с одним из основателей "Поющих гитар" Евгением Броневицким.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)