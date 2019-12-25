В Петербурге простились с одним из основателей "Поющих гитар" Евгением Броневицким

Около 50 родных, друзей, коллег и поклонников пришли проводить музыканта в последний путь. Церемония прощания состоялась в ритуальном зале на Партизанской улице.

В Петербурге состоялась церемония прощания с музыкантом Евгением Броневицким, одним из основателей ВИА "Поющие гитары". Она прошла в ритуальном зале на Партизанской улице. Проститься с артистом пришли около 50 родных и близких, а также коллеги и поклонники его творчества. Среди них были Илона Броневицкая, внучатый племянник музыканта и певец Стас Пьеха. Артиста проводили в последний путь продолжительными аплодисментами, пишет РИА Новости.

В окружении Броневицкого сообщили, что предварительной причиной его смерти могла стать пневмония. Музыкант родился 30 июня 1945 года в Ленинграде. В 1966 году он присоединился к создававшемуся вокально-инструментальному ансамблю "Поющие гитары" по приглашению бывшего гитариста ансамбля "Дружба" Анатолия Васильева.

После распада классического состава "Поющих гитар" в 1975 году Броневицкий на 10 лет перешел в ансамбль "Дружба", где играл на бас-гитаре. В 1997 году часть музыкантов "Поющих гитар" решила возродить коллектив, и Броневицкий вновь стал его бас-гитаристом.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)