Суд в Петербурге взыскал с подрядчика Киркорова более 26 млн рублей за бракованные полы

Конфликт между сторонами разгорелся еще осенью прошлого года.

Калининский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел иск певца Филиппа Киркорова к индивидуальному предпринимателю Георгию Барановскому о возмещении убытков. Поводом для разбирательства стали изделия из натурального камня, заказанные артистом для отделки квартиры на Филипповском переулке в Москве.

В суде было установлено, что поставленные и смонтированные ответчиком изделия имеют неустранимые дефекты, такие как сколы, трещины и задиры. Кроме того, монтажные работы по установке каменной композиции были выполнены с грубейшими нарушениями строительных норм и правил.

По сообщению Объединенной пресс-службы судов города, после проведения судебной экспертизы и опроса специалистов иск был удовлетворен в полном объеме. С предпринимателя Георгия Барановского постановлено взыскать стоимость устранения недостатков – 16 328 180 рублей, неустойку по договору – 1 300 000 рублей, штраф – 8 814 090 рублей, а также госпошлину – 163 720 рублей.

Конфликт между сторонами разгорелся еще осенью прошлого года. Изначально Барановский занимался отделкой полов, лестниц и стен общей стоимостью около 13 миллионов рублей. По его словам, заказчик изначально остался доволен результатом, однако весной 2025 года Киркоров подал первый иск на сумму около 11 миллионов рублей.

Подрядчик категорически опровергал обвинения, утверждая, что повреждения возникли спустя полгода после сдачи объекта, когда его перестали пускать на стройплощадку. Он заявлял, что выводы экспертов являются "абсолютным бредом", а сам певец использует это имя для самопиара. В ответ на претензии адвокат Киркорова Роман Кузьмин подтвердил намерение добиваться полной гражданской ответственности мастера.

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Фото: Piter.TV