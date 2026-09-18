Петербурженкам объяснили, как выбирать освежающие образ украшения

При выборе аксессуаров важно учитывать не конкретную модель, а то, как она взаимодействует с внешностью.

Украшения давно перестали быть просто дополнением к стилю и превратились в инструмент самовыражения. По словам категорийного директора бренда SOKOLOV Таисии Изновой, один и тот же аксессуар может по-разному влиять на восприятие внешности: некоторые модели добавляют образу легкости, тогда как другие делают его более тяжелым. об этом сообщает "Петербургский дневник".

Изнова подчеркнула, что при выборе аксессуаров важно учитывать не конкретную модель, а то, как она взаимодействует с внешностью. Она отметила, что ключевую роль играет геометрия лица. Например, женщинам с круглым овалом специалист рекомендовала носить удлиненные серьги – тонкие подвески или капли помогут визуально вытянуть лицо. Обладательницам вытянутого лица, напротив, лучше выбирать кольца средней длины или объемные формы для балансировки пропорций.

Эксперт обратила внимание на важность прически. Если волосы собраны в хвост или пучок, акцент смещается на шею и уши, поэтому длинные серьги с подвижными элементами добавят динамики. С распущенными волосами, чтобы аксессуары не терялись, стоит выбирать более сдержанные варианты.

Для визуальной стройности силуэта Изнова посоветовала создавать вертикальные линии с помощью тонких цепочек с подвесками или кулонов. При этом массивные колье, плотно прилегающие к шее, могут утяжелить верхнюю часть тела и привлечь внимание к возрастным изменениям зоны декольте.

Специалист также призвала отказаться от устаревших правил ношения комплектов. Вместо идеально совпадающих гарнитуров она предложила сочетать изделия общим настроением, но разных форм. Кроме того, комбинация белого и желтого золота или золота с серебром больше не считается ошибкой и делает стиль менее формальным.

В отношении колец эксперт посоветовала заменить одно массивное украшение на несколько тонких изделий, надетых вместе. Это делает кисти рук изящнее. В завершение Изнова напомнила о балансе со стилем одежды: лаконичные базовые вещи позволяют использовать яркие акценты, тогда как сложные образы с принтами требуют спокойных украшений.

Фото: Magnific