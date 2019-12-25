Двое граффитистов разрисовали здание напротив ТЦ "Галерея"

Инспектор выявил вандалов в ходе мониторинга территорий по камерам "Безопасного города".

В Петербурге задержали молодых людей, разрисовавших здание в центре города. Об этом рассказали в Государственной административно-технической инспекции.

Инспектор выявил вандалов в ходе мониторинга территорий по камерам "Безопасного города" 18 сентября. В разгар рабочего дня они наносили граффити на дом, расположенный напротив торгового центра "Галерея".

Информацию оперативно передали в администрацию Центрального района, которая совместно с полицией поймала нарушителей. Их привлекут к ответственности в соответствии с законом.

Ранее на Piter.TV: рецидивист нанес граффити на фасад дома на Тимуровской улице. Его доставили в 17-й отдел, аэрозольный баллончик с краской изъят.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга