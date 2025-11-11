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Рецидивист нанес граффити на фасад дома на Тимуровской улице
Сегодня, 13:16
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Рецидивист нанес граффити на фасад дома на Тимуровской улице

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Злоумышленника доставили в 17-й отдел полиции, аэрозольный баллончик с краской изъят.

Росгвардейцы Калининского района задержали мужчину, который разрисовал фасад дома и окна магазина. 

Как рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области, вечером 2 сентября сотрудники вневедомственной охраны получили информацию о вандале, оставившем граффити на здании на Тимуровской улице. Позже установили, что 26-летнего нарушителя уже судили за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства, совершенные в крупном размере. 

Злоумышленника доставили в 17-й отдел полиции, аэрозольный баллончик с краской изъят. 

Ранее на Piter.TV: спасатели сняли с фасада дома на Стачек руфера, запутавшегося в тросах во время рисования граффити. 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

Теги: граффити, росгвардия
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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