Рецидивист нанес граффити на фасад дома на Тимуровской улице

Злоумышленника доставили в 17-й отдел полиции, аэрозольный баллончик с краской изъят.

Росгвардейцы Калининского района задержали мужчину, который разрисовал фасад дома и окна магазина.

Как рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области, вечером 2 сентября сотрудники вневедомственной охраны получили информацию о вандале, оставившем граффити на здании на Тимуровской улице. Позже установили, что 26-летнего нарушителя уже судили за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства, совершенные в крупном размере.

Злоумышленника доставили в 17-й отдел полиции, аэрозольный баллончик с краской изъят.

Ранее на Piter.TV: спасатели сняли с фасада дома на Стачек руфера, запутавшегося в тросах во время рисования граффити.

Фото: пресс-служба Росгвардии