Житель Петербурга повредил могилу на кладбище после того, как заметил "движение" у надгробия

Он распивал там алкоголь.

Наряд Росгвардии задержал правонарушителя, повредившего надгробие на Серафимовском кладбище в Приморском районе. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Днем 19 сентября в полицию поступила информация о том, что нетрезвый мужчина пытается совершить акт вандализма на одном из захоронений. Он опрокинул стелу, установленную на могиле.

По словам 43-летнего злоумышленника, ему показалось, что надгробная плита на соседней могиле начала двигаться. Петербуржца увезли в 35-й отдел.

Ранее мы рассказывали о том, что пьяный мужчина устроил дебош в здании ТИК в Пушкине. Задержанный ударил кулаком по стеклу КПП и разбил его.

Фото: пресс-служба Росгвардии