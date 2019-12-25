Петербургские вокзалы приняли 27,3 млн пассажиров за 8 месяцев

Лидером по количеству обслуженных пассажиров стал Московский вокзал – его посетили 8,7 миллиона человек.

За период с января по август 2026 года услугами железнодорожных вокзалов Петербурга воспользовались 27,3 миллиона человек. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД). Пассажиропоток вырос примерно на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из общего числа пассажиров 19,3 миллиона человек выбрали поезда пригородного сообщения, а ещё 8 миллионов человек отправились в поездки дальнего следования.3 источника

Лидером по количеству обслуженных пассажиров стал Московский вокзал – его посетили 8,7 миллиона человек. На втором месте Балтийский вокзал (6,6 миллиона), далее следуют Финляндский (6,3 миллиона) и Витебский (3,6 миллиона). Ладожский вокзал принял 1,9 миллиона пассажиров.

Ранее мы сообщили о том, что на Финляндском вокзале открылся специализированный зал ожидания для маломобильных пассажиров.

Фото: Пресс-служба АО "СЗППК"

