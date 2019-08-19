На Финляндском вокзале открылся специализированный зал ожидания для маломобильных пассажиров

Этот проект является частью масштабной совместной инициативы города и железной дороги.

Транспортная инфраструктура Петербурга продолжает развиваться с учетом потребностей самых уязвимых категорий граждан. На Финляндском вокзале начал работу новый зал ожидания Центра содействия мобильности, торжественное открытие которого провели глава петербургского парламента Александр Бельский и представитель ОАО "РЖД" Сергей Дебуш.

Этот проект является частью масштабной совместной инициативы города и железной дороги. Финляндский вокзал присоединился к Московскому и Ладожскому, где аналогичные зоны комфорта уже успешно функционируют.

Инфраструктура нового зала включает в себя не только расширенные проходы для кресел-колясок, но и высокотехнологичные решения. Для слабослышащих граждан установлено специальное индукционное оборудование, передающее звуковые сигналы напрямую в слуховые аппараты. Родители с детьми могут воспользоваться отдельной игровой зоной, пока ожидают поезд. Безопасность и комфорт обеспечивают адаптированные санузлы и система оперативной связи с персоналом вокзала.

Спикер Законодательного Собрания особо отметил социальную значимость проекта. По словам Александра Бельского, создание равных возможностей для передвижения – это приоритет, который требует системного подхода. Он заверил, что город продолжит работу в этом направлении, а качественный результат на Финляндском вокзале станет примером для других транспортных узлов.

Ранее мы сообщили о том, что волонтёры "Организатора перевозок" помогают пассажирам на Рыбацком и Ладожском.

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Петербурга