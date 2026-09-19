"Жидкий десерт, а не польза": врач из Петербурга объяснила, как пить магазинные соки без вреда для здоровья

Прежде всего эксперт призывает отличать настоящий сок от его имитаций.

В субботу, 19 сентября, во всем мире отмечали Международный день сока. Для многих стакан апельсинового напитка за завтраком стал символом здорового образа жизни, однако врачи всё чаще призывают относиться к пакетированным продуктам с осторожностью. О том, есть ли реальная ценность в покупных соках и сколько можно выпить без вреда для фигуры, изданию "Вечерний Санкт-Петербург" рассказала кандидат медицинских наук Наталья Надбитова.

Прежде всего эксперт призывает отличать настоящий сок от его имитаций. Доказательная база пользы относится только к стопроцентным напиткам: 100% сок (прямого отжима или восстановленный) не содержит добавленного сахара и консервантов, сохраняя калий и витамины. Доля сока в нектаре составляет лишь 25–50%, остальное – вода и сахарный сироп. Сокосодержащий напиток содержит всего 10–15% сока, по сути являясь газировкой со вкусом фруктов.

Специалист развеяла миф о том, что промышленный сок – это "мертвая химия". По её словам, если речь идет о 100%-ном восстановленном соке без сахара, минералы и антиоксиданты в нем сохраняются. В процессе пастеризации органические кислоты не разрушаются, а содержание ликопина в томатном соке после термической обработки даже возрастает. Тем не менее, заменять цельные фрукты соком опасно для обмена веществ. Главный минус любого выжатого напитка – отсутствие пищевых волокон. Как поясняет эндокринолог, когда человек ест яблоко, клетчатка замедляет всасывание фруктозы. В стакане же сока концентрируется сахаристость трех-четырех плодов, которые мы вряд ли съели бы целиком. Жидкие сахара мгновенно попадают в кровь, вызывая резкий скачок инсулина и быстрое возвращение чувства голода.

Чтобы получить удовольствие без вреда для организма, диетолог рекомендует придерживаться следующих норм:

Дозировка: взрослым – не более 150–200 мл в день, детям – до 100–120 мл. Детям до года сок давать нельзя вовсе.

Время приема: не пить натощак, чтобы не раздражать слизистую желудка кислотами. Лучше употреблять сок как дополнение к обеду, содержащему белки и сложные углеводы.

Разбавление водой: пропорция 1:1 снижает гликемическую нагрузку на поджелудочную железу.

Выбор продукта: при проблемах с ЖКТ или диабете следует отдавать предпочтение овощным сокам (томатному, сельдереевому) или вариантам с мякотью, так как у них ниже гликемический индекс.

Наталья Надбитова заключила, что нужно относиться к соку не как к утолителю жажды, а как к жидкому десерту, выбирать продукты без добавленного сахара, пить их после основного приёма пищи и помнить, что ни один сок не заменит цельный фрукт и чистую питьевую воду.

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Фото: Magnific (jcomp)

