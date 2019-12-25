У поселка Рахья появится десятиметровая стела "Регулировщик"

В годы блокады регулировщики вручную направляли потоки машин, которые везли в осажденный Ленинград продовольствие и эвакуировали жителей.

В Ленинградской области утвердили архитектурный облик нового мемориального объекта. На развилке Дороги жизни у поворота на поселок Рахья установят десятиметровую стелу под названием "Регулировщик". Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, при движении по трассе фигура солдата будет постепенно проступать между деревьями.

Выбор образа не случаен и глубоко символичен. Вице-губернатор Евгений Барановский подчеркнул, что Дорога жизни требует особого отношения к каждому своему километру. Он напомнил, что в годы блокады регулировщики вручную направляли потоки машин, которые везли в осажденный Ленинград продовольствие и эвакуировали жителей. Теперь их образ станет еще одним символом этого исторического маршрута.

Чиновник добавил, что каждый человек, проезжающий по этой земле, должен видеть её историю не только в музеях, но и непосредственно вдоль трассы.

Ранее мы сообщили о том, что в Выборгском районе Ленобласти построят овцеводческий комплекс с собственной кормовой базой.

Фото: Правительство Ленобласти

