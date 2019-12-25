В Выборгском районе Ленобласти построят овцеводческий комплекс с собственной кормовой базой

Его появление позволит обеспечить жителей региона диетическим мясом, а также вовлечь в сельскохозяйственный оборот земли, которые ранее не использовались.

В Ленинградской области планируется создание нового сельскохозяйственного объекта. На выставке "Агрорусь" вице-губернатор региона Олег Малащенко и руководитель юридического департамента АО "Агро Альянс" Алёна Шилова подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, сообщает пресс-служба областного правительства.

Реализацию проекта намечено осуществить в Выборгском районе. Овцеводческий комплекс будет включать собственную кормовую базу. Его появление позволит обеспечить жителей региона диетическим мясом, а также вовлечь в сельскохозяйственный оборот земли, которые ранее не использовались.

Овцеводство – одно из перспективных направлений развития животноводства Ленинградской области. Это важно для расширения линейки продукции, которую регион предлагает жителям, и для дальнейшего роста агропромышленного комплекса Олег Малащенко, вице-губернатор Ленинградской области

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть поделилась с Минтрансом опытом повышения эффективности транспортной отрасли.

Фото: Magnific (wirestock)