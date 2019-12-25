  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Четверг в Ленобласти пройдет с туманом и без осадков
Сегодня, 15:19
196
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Четверг в Ленобласти пройдет с туманом и без осадков

0 0

Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, а в дневные часы – понижаться.

По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в среду, 8 октября, в Ленинградской области ожидается переменная облачность. Согласно прогнозу ведомства, завтра осадков не ожидается, однако ночью и утром в некоторых районах появится туман.

Ветер в ночные часы будет дуть с запада и юго-запада, а днем сменит направление на южное и юго-восточное, оставаясь умеренным. Температура воздуха в темное время суток составит от +2 до +7 градусов, местами столбики термометров опустятся до −1 градуса. Днем воздух прогреется до +10...+15 градусов.

Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, а в дневные часы – понижаться.

Ранее мы сообщили о том, что в  среду Петербург останется без осадков, но порывистый ветер добавит дискомфорт.

Фото: Piter.TV

Теги: ленобласть, погода
Категории: Погода, Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии