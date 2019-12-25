В среду Петербург останется без осадков, но порывистый ветер добавит дискомфорт

Температура воздуха составит +13…+15 градусов, на территории Ленинградской области – от +11 до +16 градусов.

В среду, 7 октября, погодные условия в Северной столице будет определять северная периферия антициклона. Благодаря этому, несмотря на переменную облачность, существенных осадков в городе и области не прогнозируется. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Отсутствие дождей позволит солнечным лучам прогреть воздух выше средних многолетних значений для этого времени года. Однако общее ощущение комфорта снизит порывистый ветер.

Температура воздуха в Петербурге составит +13…+15 градусов, на территории Ленинградской области – от +11 до +16 градусов. Ветер будет западного направления, 5–10 м/с, с порывами. Атмосферное давление продолжит расти и достигнет 760 мм рт. ст., что соответствует климатической норме.

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Фото: Piter.TV