Дмитрий Павлов вышел из "Новых людей" и стал независимым депутатом ЗакСа

Депутат ЗакСа Петербурга Дмитрий Павлов покинул партию "Новые люди".

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Павлов вышел из партии "Новые люди" и продолжит работу в городском парламенте в статусе независимого депутата. О своем решении он сообщил на брифинге после заседания нового созыва ЗакСа.

Павлов объяснил свой выход тем, что среди его избирателей есть люди с различными политическими взглядами. По мнению депутата, независимый статус позволит ему работать напрямую с жителями округа и взаимодействовать с представителями разных парламентских объединений.

Павлов подчеркнул, что его решение не связано с какими-либо внутрипартийными конфликтами. Он назвал его осознанным и отметил, что в статусе независимого депутата сможет выстраивать рабочие отношения со всеми фракциями ЗакСа. Представители "Новых людей" назвали уход Павлова непростым событием. Депутат Ольга Герасина отметила, что теперь однопартийцам придется брать на себя больше работы, поскольку Павлов ранее занимался решением многих вопросов и обращений.

При этом Герасина не исключила, что партия продолжит сотрудничество с бывшим коллегой по отдельным вопросам. Политолог Илья Стрелков заявил, что переход Павлова в статус независимого депутата не должен привести к серьезным изменениям в работе ЗакСа. При этом, по его оценке, после ухода одного парламентария изменилось распределение представителей оппозиционных сил в городском парламенте.

Фото: Вконтакте/Дмитрий Павлов