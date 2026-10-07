Эксперты назвали причины провала России в матче против Нигерии в Нижнем Новгороде

Россия вела 3:1, но пропустила в концовке и сыграла вничью с Нигерией.

Сборная России не смогла удержать победу над Нигерией в товарищеском матче в Нижнем Новгороде. Российская команда вела со счетом 3:1, однако встреча завершилась ничьей 3:3. Спортивные обозреватели назвали среди причин результата ошибки в обороне, потерю концентрации и отсутствие решающего четвертого гола. Об этом сообщает NewsNN.

Спортивный обозреватель и директор спортивного вещания телеканала "Москва 24" Николай Яременко отметил, что российская команда имела возможность довести матч до победы. По его словам, к середине второго тайма россияне контролировали ход встречи и имели преимущество в 2 мяча.

Яременко считает, что сборной не хватило дисциплины, тактической выучки и способности воспользоваться моментом, когда соперник начал раскрываться. По мнению эксперта, четвертый гол мог окончательно решить исход встречи. При этом Яременко не связал потерю преимущества с физической подготовкой нигерийских футболистов. Он отметил, что на этот раз соперник не выставил звездный состав. Главными проблемами российской команды эксперт назвал потерю концентрации и позиционные ошибки при контратаках.

Отдельно Яременко обратил внимание на действия вратаря и пропущенные мячи в ближний угол. По его словам, вопросы по итогам матча возникают не только к игрокам, но и к тренерскому штабу. Спортивный журналист Андрей Соловьев, в свою очередь, заявил, что сборная России не имела заметного преимущества по ходу встречи. По его мнению, Нигерия смогла изучить игру российской команды и использовать особенности ее действий.

Соловьев отметил, что при счете 1:3 нигерийская сборная продолжала выглядеть уверенно и могла забить еще несколько мячей. В качестве одной из причин результата журналист назвал проблемы с тренерской школой и ее преемственностью.

Матч Россия — Нигерия прошел на стадионе в Нижнем Новгороде. Встречу посетили 40 126 зрителей. В составе российской сборной голами отметились Лечи Садулаев, Матвей Кисляк и Алексей Миранчук.

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