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В РСТ ответили на слухи о практике отказа отелей в Турции в заселении одиноким мужчинам
Сегодня, 17:21
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ylia_schabaldina Добавить в Яндекс.Новости

В РСТ ответили на слухи о практике отказа отелей в Турции в заселении одиноким мужчинам

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Ограничения связаны с внутренними правилами некоторых турецких гостиниц.

В отелях в Турции давно существует практика отказа в заселении одиноким мужчинам и мужским компаниям. Об этом сообщил 360.ru руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов.

По его словам, чаще всего такое происходит в семейных курортных отелях из-за опасения пьяных дебошей.

При этом говорить о массовых отказах некорректно: это была внутренняя политика конкретных объектов, а не общее правило для Турции.

Артур Абдюханов, эксперт

Как отметил собеседник издания, туроператоры обычно знают о таких ограничениях и учитывали их при бронировании. Мужчинам, которые собираются поехать в одиночку или компанией, Абдюханов рекомендовал заранее уточнить правила отеля.

Ранее мы сообщали о массовом отказе турецких отелей заселять одиноких мужчин.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)

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Категории: Новости России, Лента новостей,

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