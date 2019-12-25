В РСТ ответили на слухи о практике отказа отелей в Турции в заселении одиноким мужчинам

Ограничения связаны с внутренними правилами некоторых турецких гостиниц.

В отелях в Турции давно существует практика отказа в заселении одиноким мужчинам и мужским компаниям. Об этом сообщил 360.ru руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов.

По его словам, чаще всего такое происходит в семейных курортных отелях из-за опасения пьяных дебошей.

При этом говорить о массовых отказах некорректно: это была внутренняя политика конкретных объектов, а не общее правило для Турции. Артур Абдюханов, эксперт

Как отметил собеседник издания, туроператоры обычно знают о таких ограничениях и учитывали их при бронировании. Мужчинам, которые собираются поехать в одиночку или компанией, Абдюханов рекомендовал заранее уточнить правила отеля.

Ранее мы сообщали о массовом отказе турецких отелей заселять одиноких мужчин.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)