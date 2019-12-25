Из Всеволожского роддома в Педиатрический университет перевели новорожденных двойняшек

Одному из братьев нужна помощь неонатальных хирургов.

В Педиатрический университет из Всеволожского родительного дома перевезли новорожденных двойняшек, которым требуется лечение в условиях федерального центра. Их вес составил 1,8 и 1,9 килограмма.

Одному из братьев нужна помощь неонатальных хирургов. У ребенка диагностировали патологию: органы брюшной полости выходят за ее пределы через околопупочную область. Врачи должны вернуть органы пациента обратно.

При данной патологии необходимо этапное лечение, поскольку резкое повышение внутрибрюшного давления может нарушить кровоснабжение кишечника и печени, сдавить легкие. Постепенное погружение позволяет тканям растянуться и адаптироваться. Евгений Фелькер, заместитель главврача по анестезиологии, реанимации и неонатологии

Сейчас мальчик находится в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных, а брат – в отделении патологии новорожденных и детей грудного возраста.

Ранее мы рассказывали о том, что хирурги проводят сложнейшую операцию на открытом сердце в Петербурге.

Фото: пресс-служба Педиатрического университета