Взрослым важно не столько контролировать каждое сообщение ребенка в чате, сколько быть рядом с ним и вовремя вмешиваться в травлю.

Дети примерно с 12 лет способны самостоятельно договариваться о правилах общения в групповых чатах, однако универсального возраста для отказа от родительского контроля не существует. Соответствующие данные журналистам телеканала "360.ru" огласили опрошенные эксперты.

Детский психолог Дарья Вязова отметила, детям в возрасте 8–12 лет еще не всегда хватает самоконтроля и умения учитывать чувства окружающих. При этом полный запрет на самостоятельное общение неэффективен. Она пояснила, что в этой возрастной группе важно чувствовать себя частью группы, а также общаться со сверстниками, так как речь идет о части социального развития личности. Эксперт добавила, что при необходимости дети найдут, как обойти запреты. Еще один эксперт пояснила, что до 9–10 лет взрослым необходимо знать о составе детских чатов и помогать разрешать конфликты.

С 12 лет подростки уже способны договариваться, особенно если у чата есть понятная цель — проект, игра, общий интерес. Но риски не исчезают: пик уязвимости к кибертравле приходится на 15–17 лет. Зарина Чергинская, кандидат педагогических наук, психолог

Российские специалисты рекомендовали родителям заранее установить правила общения. Также стоит объяснить детям недопустимость распространения чужих фотографий и личных сведений, научить их сохранять доказательства травли.

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Фото: Piter.tv